Politico: Байден дал тайное разрешение Киеву на удары вглубь России у Харькова

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Из-за наступления Вооруженных сил РФ в районе Харькова власти Соединенных Штатов разрешили Украине использовать полученное от них оружие для отражения российских атак на этом участке фронта. Об этом со ссылкой на пять анонимных источников (в том числе на трех американских должностных лиц) пишет издание Politico.

«Президент [США Джо Байден] недавно поручил своей команде предоставить Украине возможность использовать американское оружие для противодействия атакам около Харькова, чтобы она могла отвечать российским силам, наносящим или готовящимся нанести удар»,— пояснил один из неназванных американских чиновников.

При этом собеседник издания подчеркнул, что запрет на удары вглубь территории России остается в силе. Официальное подтверждение изменения политики США со стороны Пентагона или Государственного департамента пока отсутствует.

Теперь ВСУ могут использовать предоставленное американцами оружие, чтобы сбивать российские ракеты, направляющиеся в сторону Харькова, наносить удары по военным на границе и по российским самолетам.

Вместе с тем Штаты по-прежнему не разрешают применять поставленные ими вооружения для атак на объекты гражданской инфраструктуры или запускать по целям на территории РФ оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS.

«Это ошеломляющий сдвиг, который, как первоначально заявила администрация, приведет к эскалации <...> за счет более непосредственного вовлечения в нее США. Но ухудшение условий для Украины на поле боя <...> заставило Президента [Байдена] изменить свое мнение», — констатирует Politico.