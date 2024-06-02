В Белом доме заявили о нежелании Байдена начинать третью мировую войну

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не желает становиться ответственным за развязывание третьей мировой войны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC News.

По словам чиновника, Байден «обеспокоен [риском] эскалации» с самого начала широкомасштабного конфликта на Украине и это «беспокойство по-прежнему сохраняется». «Президент говорит, что не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны», — пояснил он.

Таким образом Кирби ответил на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, не рискуют ли Штаты стать участником конфликта после данного Украине разрешения использовать американское оружие для ударов по территории РФ.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — подчеркнул в связи с этим сотрудник Белого дома.

Кроме того, Кирби заметил, что Джо Байден рассмотрел все варианты и разрешил украинским войскам использовать американское вооружение при ударах по российской территории только возле Харькова, где они, по его словам, столкнулись с «невероятным давлением». Речь идет об атаках по военным объектам, артиллерийским позициям, логистическим базам, уточнил чиновник.