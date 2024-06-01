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СВО 1 июня 2024 09:28

В небе над Белгородом произошло около 40 взрывов

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В Белгороде сработала система оповещения о ракетной опасности. После сигнала тревоги в небе над городом прогремели взрывы - около 40 хлопков в течение 15 минут, сообщил кореспондент ТАСС.

Жители слышали громкие хлопки и звуки работы систем противовоздушной обороны. Через уличные громкоговорители граждан оповещали о воздушной тревоге и необходимости соблюдать меры безопасности.

По предварительным данным, средства ПВО России были задействованы для перехвата воздушных целей в небе над Белгородской областью.

#спецоперация на Украине
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