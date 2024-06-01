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В небе над Белгородом произошло около 40 взрывов
В Белгороде сработала система оповещения о ракетной опасности. После сигнала тревоги в небе над городом прогремели взрывы - около 40 хлопков в течение 15 минут, сообщил кореспондент ТАСС.
Жители слышали громкие хлопки и звуки работы систем противовоздушной обороны. Через уличные громкоговорители граждан оповещали о воздушной тревоге и необходимости соблюдать меры безопасности.
По предварительным данным, средства ПВО России были задействованы для перехвата воздушных целей в небе над Белгородской областью.
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