В небе над Белгородом произошло около 40 взрывов

В Белгороде сработала система оповещения о ракетной опасности. После сигнала тревоги в небе над городом прогремели взрывы - около 40 хлопков в течение 15 минут, сообщил кореспондент ТАСС.

Жители слышали громкие хлопки и звуки работы систем противовоздушной обороны. Через уличные громкоговорители граждан оповещали о воздушной тревоге и необходимости соблюдать меры безопасности.

По предварительным данным, средства ПВО России были задействованы для перехвата воздушных целей в небе над Белгородской областью.