При детонации боеприпаса в Белгородской области погиб замглавы администрации

При детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава района Николай Нестеров, а также двое глав сельских поселений – Веденин Андрей, глава Мелиховского сельского поселения, и Шевляков Игорь, глава Шляховского сельского поселения – получили незначительные ранения. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас все находятся на своих рабочих местах.

Кроме того, в результате обстрела ВСУ Шебекино пострадали шесть мирных жителей.

«Из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице», – указал губернатор.