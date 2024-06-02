Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
При детонации боеприпаса в Белгородской области погиб замглавы администрации
При детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава района Николай Нестеров, а также двое глав сельских поселений – Веденин Андрей, глава Мелиховского сельского поселения, и Шевляков Игорь, глава Шляховского сельского поселения – получили незначительные ранения. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас все находятся на своих рабочих местах.
Кроме того, в результате обстрела ВСУ Шебекино пострадали шесть мирных жителей.
«Из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице», – указал губернатор.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»