BBC: Макрон разрешил Украине бить по территории России французским оружием

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: kremlin.ru

Власти Франции одобрили использование переданного ими оружия Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает BBC.

Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил журналистам, что страны Запада «должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и <...> военные объекты, с которых атакуют Украину».

Подобная риторика рассматривается как разрешение на использование крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow / Scalp, пояснил пожелавший остаться анонимным офицер французской военной авиации. По его словам, теперь ВСУ смогут наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, которые граничат с Украиной.

«Однако такие операции будут ограничены по своим результатам», — констатирует при этом вещательная корпорация.

Storm Shadow — британско-французская крылатая ракета воздушного базирования (французское название — Scalp). Дальность применения поставленных Украине версий составляет 250 километров. Великобритания и Франция не стали вводить четких ограничений на их использование.

До этого«Татар-информ» сообщал, что Президент США Джо Байден дал тайное разрешение Киеву на удары вглубь России у Харькова.