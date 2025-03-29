Фонд оплаты труда в Татарстане растет заметно быстрее, чем в среднем по РФ

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане фонд оплаты труда растет заметно быстрее, чем в среднем по России и по Приволжскому федеральному округу. Соответствующие данные представил руководитель Центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк» Михаил Матовников в своей презентации к лекции в Кабинете Министров РТ.

Объем фонда оплаты труда в Татарстане в IV квартале 2024 года составил 339 млрд рублей. По сравнению с IV кварталом 2021 года он увеличился на 80,0%.

При этом увеличение ФОТ за эти три года по России составило 60,2%, а по Приволжскому федеральному округу – 62,6%.

Важным драйвером роста фонда оплаты труда в республике стало увеличение занятости. Благодаря ему ФОТ в РТ вырос на 7,6%, а благодаря увеличению средней зарплаты – на 72,1%. Остальные 0,3% роста обеспечили другие факторы.

Помимо прочего, в декабре 2024 года темп роста медианной зарплаты в Татарстане был одним из наиболее высоких в стране – она увеличилась на 28% в годовом выражении.

Инфографика: презентация руководителя Центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк» Михаила Матовникова.