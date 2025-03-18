Минтруд РТ: Одна из основных проблем трудоустройства молодежи – низкие зарплаты

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Татарстане основными проблемами трудоустройства молодежи на имеющиеся вакансии являются относительно высокий уровень вовлеченности лиц в возрасте от 15 до 24 лет в трудовые отношения без надлежащего оформления (либо их работа по договорам гражданско-правового характера), а также низкая заработная плата, которую предлагают начинающим специалистам, не имеющим опыта работы и выслуги лет. Об этом рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам докладчицы, молодые люди в регионе трудоустраивается как на свободные рабочие места, так и в рамках целевых мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан». Проводится целенаправленная работа по профессиональной ориентации молодежи, содействию в выборе востребованных рынком труда рабочих профессий, заверила чиновница.

В прошлом, 2024 году в рамках госпрограммы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет было выделено более 43 млн рублей. В 2025-м на те же цели предусмотрено выделение 43,8 млн рублей из республиканского бюджета.

«Активно включены и заинтересованы в вопросах организации занятости и трудоустройства несовершеннолетних органы исполнительной власти муниципальных районов. В 2024 году муниципальные районы выделили 67,6 млн рублей на организацию временной занятости несовершеннолетних», – проинформировала замминистра.

В составе рабочей силы Татарстана 54,8% приходится на молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Уровень занятости молодежи составляет 51,8%, что выше среднего значения по России (47,3%). Уровень безработицы по РТ равен 5,4%, а по РФ – 5,5%.

На этом же заседании комитета был рассмотрен законопроект о внесении изменений в республиканские законы о молодежной политике и о патриотическом воспитании. Разработка новеллы вызвана необходимостью гармонизации республиканского и федерального законодательства.

Впервые на уровне федерального закона введены понятия «патриотическое воспитание молодежи» и «духовно-нравственное воспитание молодежи», определены полномочия, осуществляемые органами публичной власти в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, а также предусмотрено проведение мониторинга эффективности патриотического воспитания молодежи.

Аналогичные изменения будут внесены и в республиканский закон, уточнили в пресс-службе Госсовета Татарстана.