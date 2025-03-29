Обороты предприятий в Татарстане растут быстрее, чем в целом по России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обороты предприятий Татарстана растут быстрее, чем в целом по России, и быстрее, чем в Приволжском федеральном округе. Такие данные представил руководитель Центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк» Михаил Матовников в своей презентации к лекции в Кабинете Министров РТ.

В частности, в IV квартале 2024 года объем оборотов предприятий республики составил 3 трлн 585 млрд рублей. Рост номинального объема оборотов по сравнению с IV кварталом 2021 года оказался равен 47,8% (с очисткой от сезонности).

При этом в целом по России обороты за три года увеличились всего на 31,8%, а в Приволжском федеральном округе – на 41,4%.

Лишь в начале 2023 года падение оборотов предприятий в Татарстане было более глубоким, чем в целом по стране и по ПФО. Вместе с тем во второй половине 2023-го и первой половине 2024-го обороты в РТ стабильно увеличивались быстрее, чем по РФ в целом, но иногда отставали от темпов роста взятых вместе регионов Приволжья.

Впрочем, в IV квартале 2024-го практически все отрасли в Татарстане росли быстрее, чем в целом по России. Более половины роста, как следует из презентации, приходится на обработку (31%) и добычу (24%).

Инфографика: презентация руководителя Центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк» Михаила Матовникова.