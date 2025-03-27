Татарстан попал в топ регионов с зарплатой от 100 тысяч рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан занял третье место в рейтинге регионов по доле вакансий с зарплатой более 100 тыс. рублей. Конкретно в республике таких предложений – 37,9%, пишет RT.

Больше всего вакансий с таким предлагаемым уровнем зарплат опубликовано в Ямало-Ненецком автономном округе (74,7%). На втором месте по этому показателю – Карелия (41,7%).

Исследование также показало, что чаще всего вакансии с высокой зарплатой встречаются в сфере строительства (42,8% предложений в этой отрасли), транспорта и логистики (40,3% случаев) и сфере производства (35,5%).