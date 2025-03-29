Матовников: Экономика Татарстана остается в большей степени сырьевой

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Несмотря на быстрый рост обработки, экономика Татарстана в значительной степени остается сырьевой. Зависимость от добычи сырья лишь немного снизилась по сравнению с 2021 годом. Такие данные представил руководитель Центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк» Михаил Матовников в своей презентации к лекции в Кабинете Министров РТ.

Так, в структуре оборотов предприятий Татарстана в IV квартале 2024 года 8,6% приходилось на обработку, вероятно, связанную с оборонно-промышленным комплексом, 22,1% – на прочую обработку, 26,4% – на добычу и оптовую торговлю, а 43,0% – на остальные отрасли.

За три года до этого, в IV квартале 2021 года, доля обработки, вероятно, связанной с ОПК, составляла 5,0%, прочей обработки – 25,6%, добычи и оптовой торговли – 27,1%, других отраслей – 42,3%.

Кроме того, рост обработки в Татарстане оказался во многом обеспечен секторами, судя по всему, связанными с ВПК. Так, обороты предприятий республики, связанных с обработкой, в IV квартале 2024-го составили 1,1 трлн рублей и выросли на 49% за три года.

При этом доля оборотов компаний, связанных с оборонкой, оказалась равна почти трети от этой суммы (31%). Рост оборотов этих предприятий достиг 154% с IV квартала 2021-го.

Более быстрыми темпами увеличивались только обороты фирм, занимающихся производством древесины, бумаги и мебели, – 248% за три года. Однако доля оборотов таких компаний в РТ равняется лишь 11%.

Вместе с тем обороты татарстанских предприятий, занимающихся химией, за три года упали на 12%, производством одежды – на 10%, выпуском пластмассы и резины – на 9%, производством автомобилей – на 4%.

Ранее, 3 марта, на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым Президент России Владимир Путин похвалил Татарстан за двукратный рост несырьевого экспорта. «Но вот то, что несырьевой экспорт вырос в два раза, – это все-таки серьезно. Это значит, что рост не только за счет оборонки», – сказал российский лидер.

Инфографика: презентация руководителя Центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк» Михаила Матовникова.