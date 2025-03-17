Татарстан возглавил рейтинг регионов ПФО по зарплатам в отраслях

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан занял 28 место в рейтинге российских регионов с самыми высокими заработными платами в наиболее высокооплачиваемых отраслях. Работники химической промышленности в республике в среднем зарабатывают 109 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан в рейтинге занял первое место. На второй строчке в ПФО оказалась Республика Марий Эл, тройку замкнула Оренбургская область.

В федеральном рейтинге лидирует Сахалинская область, где работники сферы добычи и газа в среднем зарабатывают 317 тыс. рублей. На второй строчке оказалась Москва (финансовые услуги, 302 тыс. рублей), тройку замкнул ЯНАО (добыча нефти и газа, 244 тыс. рублей).

В исследовании не учитывались данные по ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.