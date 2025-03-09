Реальные зарплаты в Татарстане за год увеличились на 12,9%

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За январь – декабрь 2024 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это следует из доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.

Среднемесячная номинальная заработная плата за двенадцать месяцев 2024-го составила 75 644,8 рубля. Она увеличилась на 22,3% по сравнению с одиннадцатью месяцами предшествующего года.

Вместе с тем в отдельно взятом декабре реальная зарплата татарстанцев выросла на 21,6% год к году. По сравнению с ноябрем она увеличилась на 37,9%.

В свою очередь номинальная зарплата жителей республики в декабре увеличилась на 33,4% в годовом выражении и на 39,6% – в месячном.