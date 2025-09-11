«Флот РТ» отправил «Метеор» в пробный рейс по маршруту Чистополь – Набережные Челны

Фото: © Рамиля Мухаметшина / «Татар-информ»

Судоходная компания «Флот Республики Татарстан» сегодня организовала пробный рейс судна на подводных крыльях «Метеор-2020» по маршруту Чистополь – Набережные Челны с остановками в Нижнекамске и Елабуге.

Участниками промотура по историческим городам Камского бассейна стали представители туристических организаций и средств массовой информации.

Фото: © Рамиля Мухаметшина / «Татар-информ»

Участников поездки ждут рассказы о знаковых местах городов, которые они посещают, от местных краеведов и экспертов. Также у них будет возможность установить контакты с представителями туристического бизнеса и оценить потенциал новых транспортных маршрутов для развития регионального туризма и экономики, отметили в компании.

Предполагается, что судно на подводных крыльях «Муса Джалиль» прибудет в Нижнекамск в 9.45, через час покинет его, достигнет Елабуги в 11.00 и также покинет ее через час. Прибытие в Набережные Челны намечено на 12.50, а отбытие – на 15.00. На обратном пути остановки в городах будут вдвое короче – полчаса, а не час. «Метеор» достигнет Елабуги в 15.50, Нижекамска в 16.35 и вернется в Чистополь в 18.50.

«Акватория Камы очень важна для жителей Республики Татарстан и для туристов и гостей, которые к нам приезжают. Вдоль Камы располагаются богатые историей, культурой наши центры. Это Чистополь, Елабуга. Конечно, интерес представляют и Нижнекамск, Набережные Челны, поэтому появление такого маршрута на современном скоростном судне будет очень важно для развития внутреннего туризма <...>», – прокомментировал пробный рейс председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Фото: © Рамиля Мухаметшина / «Татар-информ»

Ранее запуск нового маршрута анонсировал депутат Государственной Думы России от Татарстана Айдар Метшин.

В июле стало известно о планах запустить речные пассажирские перевозки из Чистополя в Сарапул. Летом «Метеор 120Р» ходил из Нижнего Новгорода в Пермь через Казань. «Флот РТ» в свою очередь получил два «Метеора 2020».

Расширение географии речных перевозок способствует решению задачи национального проекта «Туризм и гостеприимство» по созданию комфортных условий для граждан России в поездках по стране.