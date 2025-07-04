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Общество 4 июля 2025 14:52

Из Чистополя планируют запустить речные пассажирские перевозки в Сарапул

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Из Чистополя планируют запустить речные пассажирские перевозки в Сарапул
Здание пристани в Чистополе
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Для развития межрегиональных перевозок из Чистополя в рамках проекта «Речные магистрали» рассматривается возможность открытия межрегионального маршрута Чистополь – Сарапул. Об этом рассказал по видеосвязи министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на совещании Росморречфлота, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В Чистополе строится пассажирская пристань. Ее проект разработало Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Разрешение на строительство выдано в 2023 году и продлено до сентября этого года.

Общая площадь здания превысит 596 кв. метров. Одноэтажный пассажирский павильон сможет вместить 100 человек. Длина причальной стенки – 208,5 метра, общая площадь благоустройства – более 7,1 тыс. кв. метров.

«На сегодня выполнены дноуглубительные работы с креплением дна до проектной отметки 45 метров. Изменения в паспорт гидротехнического сооружения запланировано выполнить до середины июля. После этого замечания по результатам выполненного освидетельствования "КазИнжПроекта" будут сняты. Это позволит поставить объект на учет и передать балансодержателю», – отметил Ханифов.

В этом году с начала открытия навигации 25 апреля на пристань осуществлено 28 судозаходов, прибыло более 4,3 тыс. пассажиров, а убыло – свыше 2 тыс.

Работа пристани позволит организовать социальные речные перевозки в рамках национального туристического маршрута «Великий Волжский путь», а также увеличить турпоток в Татарстан.

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#пассажирская навигация #речные круизы
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