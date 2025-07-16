Судно на подводных крыльях «Метеор 120Р»

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Регулярные речные перевозки между Казанью и Пермью запустят 17 июля. Между городами будет ходить судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

«Первый рейс отправится из Казани 17 июля, обратный – из Перми 19 июля. Всего до конца августа запланировано пять рейсов в обоих направлениях», – говорится в сообщении.

Отправление из Казани также назначено на 29 июля, 5, 12 и 21 августа, из Перми – на 31 июля, 7, 14 и 23 августа.

Судно «Метеор-120Р» вмещает 120 пассажиров. На нем можно добраться из Перми до Чайковского за шесть часов, а из Чайковского до Казани – за 13 часов с учетом прохождения Чайковского и Нижнекамского шлюзов. На маршруте предусмотрены ночные стоянки в Перми и Чайковском.

География речных перевозок расширяется в рамках межрегионального проекта «Великий Волжский путь». Это способствует решению задачи национального проекта «Туризм и гостеприимство» по созданию комфортных условий для граждан России в поездках по стране.