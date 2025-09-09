В Татарстане планируют запустить «Метеор» по маршруту Чистополь – Набережные Челны

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане собираются организовать рейсы судна на подводных крыльях «Метеор» по маршруту Чистополь – Нижнекамск – Елабуга – Набережные Челны. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Государственной Думы РФ от РТ Айдар Метшин.

Парламентарий сослался на совещание с участием министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова по вопросу подготовки скоростного движения речного водного транспорта на реке Каме. Сам Метшин также был одним из участников обсуждения.

По словам депутата, возможно запустить «Метеор» по указанному внутриреспубликанскому маршруту уже «в краткосрочной перспективе» – то есть, вероятно, с началом навигации следующего года.

Фото: t.me/a_metshin

«Это создаст дополнительные комфортные условия для жителей республики, как в части туристических перспектив, так и логистических возможностей», – добавил Айдар Метшин.

В июле стало известно о планах запустить речные пассажирские перевозки из Чистополя в Сарапул. Летом «Метеор 120Р» ходил из Нижнего Новгорода в Пермь через Казань. «Флот РТ» в свою очередь получил два «Метеора 2020».

Расширение географии речных перевозок способствует решению задачи национального проекта «Туризм и гостеприимство» по созданию комфортных условий для граждан России в поездках по стране.