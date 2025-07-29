10 Ми-8 и два новых «Метеора»: в Казани передали новую технику для Сибири и Татарстана

В Казани передали 10 новых вертолетов Ми-8 для регионов России, а также два скоростных судна «Метеор 2020» для речных перевозок в Татарстане. Церемония прошла на Казанском вертолетном заводе с участием Раиса РТ Рустама Минниханова. Мероприятие совпало с финалом чемпионата «Абилимпикс» среди ветеранов СВО. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Торжественная церемония передачи 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода регионам России прошла сегодня в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

10 вертолетов для Сибири и Дальнего Востока

Торжественная церемония передачи 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода регионам России прошла сегодня в Казани. Участие в ней приняли Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор «Государственной транспортной лизинговой компании» Евгений Дитрих.

Ключи от вертолетов вручили представителям авиакомпаний пяти регионов России: Новосибирской, Томской, Сахалинской областей, Чукотского автономного округа и республики Саха (Якутия) – по два вертолета на каждый регион.

«Сегодня передаются в эксплуатацию очередные 10 вертолетов Ми-8, до конца года будут готовы еще 23 машины», – заявил Минниханов.

Рустам Минниханов: «Нашу страну без вертолетов сложно представить. Завод имеет стратегическое значения для страны» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ми-8 – одна из самых массовых, универсальных и надежных машин»

Он подчеркнул, что Ми-8 – это одна из самых массовых, универсальных и надежных машин, зарекомендовавшая себя для решения широкого спектра задач.

«Нашу страну без вертолетов сложно представить. Завод имеет стратегическое значения для страны», – отметил Минниханов.

Он добавил, что в рамках государственной программы за последние два года в регионы страны поставили 50 машин, сделанные в Казани. Раис Татарстана также подчеркнул, что за последние годы вертолетный завод, который и так был предприятием мирового уровня, преобразился и стал еще лучше.

Евгений Дитрих: «Спасибо, что вы опережающими темпами сдаете нам эти машины» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В сроки и с высоким качеством»

Евгений Дитрих в свою очередь поблагодарил коллектив завода за своевременное и качественное выполнение заказов.

«Мы собрались по замечательному поводу – передаем авиакомпаниям 10 машин, которые были построены здесь, на Казанском вертолетном заводе. Мы благодарны за то, что здесь в сроки и с высоким качеством производят такие современные, быстрые и очень востребованные машины», – сказал он.

Дитрих отметил, что Государственная транспортная лизинговая компания – базовый заказчик вертолетной техники в стране, на которую приходится половина всех заказов по России.

«Спасибо, что вы опережающими темпами сдаете нам эти машины. Дополнительно к заказу этого года – 30 машинам, которые были в государственном заказе, мы сможем получить еще 3 вертолета, которые также поступят в регионы», – подчеркнул он.

«Метеоры 2020» будут использоваться для речных перевозок в республике Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Два «Метеора» для речных перевозок в Татарстане

Закончилось мероприятие еще одной церемонией – передачи Зеленодольским судостроительным заводом имени ГТЛК двух новых судов на подводных крыльях «Метеор 2020».

Они будут использоваться для речных перевозок в республике.

«Это быстроходный флот, который в первую очередь помогает улучшить качество жизни наших граждан. Они будут работать на маршрутах нашей республики», – заявил Минниханов.

После торжественной церемонии гости переехали на взлетную площадку, с которой переданные вертолеты поднялись в воздух и улетели в свои регионы Фото: rais.tatarstan.ru

Грузоподъемный и многофункциональный

После торжественной церемонии гости переехали на взлетную площадку, с которой переданные вертолеты поднялись в воздух и улетели в свои регионы. По словам пресс-службы завода, машинам предстоит многодневный перелет с регулярными дозаправками.

Примечательно, что все вертолеты изготавливались с минимальной комплектацией. Как стало известно «Татар-информу», регионы специально закупают их с минимумом оборудования.

Во-первых это снижает стоимость готовых машин, а во-вторых, позволяет установить необходимое оборудование уже «на месте» исходя из потребностей.

Как отметили в пресс-службе завода, Ми-8 в первую очередь ценят за высокую грузоподъемность, большую дальность полета и многофункциональность, которая позволяет оборудовать его под любые нужды: от спасательных и медицинских до туристических машин.

Что касается характеристик вертолетов, то взлетная масса составляет 13 тонн, а максимальная скорость – 250 км/ч. Дальность полета может достигать 715 километров, при этом вертолет способен одновременно перевозить до 25 человек, включая трех членов экипажа.

Финал чемпионата «Абилимпикс»

Интересно, что в эти дни на Казанском вертолетном заводе проходят соревнования по профессиональному мастерству среди ветеранов СВО «Абилимпикс». Сегодня здесь – заключительные этапы состязаний, посмотреть на которые отправился после церемонии передачи вертолетов и судов Раис РТ Рустам Минниханов.

Напомним, что соревнования стартовали 25 июля и закончатся уже сегодня. На них более 250 ветеранов и участников СВО соревнуются в 15 компетенциях: «Веб-разработка (программирование)», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Оператор БПЛА», «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фотограф», «Электромонтаж», «Массажист».

Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».