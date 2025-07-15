Казань и Пермь с 17 июля свяжет прямое речное сообщение

Судно на подводных крыльях «Метеор 120Р»

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

С 16 июля будет запущено прямое речное сообщение Нижний Новгород – Казань — Чайковский – Пермь. О старте перевозок с помощью пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор» рассказал в Telegram-канале Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Путешествие протяженностью 1200 километров рассчитано на три дня с остановками на ночлег в Казани и в Чайковском», – пояснил политик.

«За время поездки можно будет насладиться живописными видами берегов Волги и Камы, познакомиться с достопримечательностями Пермского края, увидеть работу Нижнекамского и Чайковского шлюзов – и всё это без пробок и усталости за рулем», – описал Люлин достоинства путешествия.

«Метеор 120Р», покинув Нижний Новгород утром 16 июля, в тот же день достигнет Казани. После ночевки судно, оставив утром 17 июля столицу РТ, к вечеру придет в Чайковский. Утром 18-го числа скоростной теплоход отправится в Пермь, в которую и прибудет во второй половине дня.

В обратный путь «Метеор» отправится 19 июля. На ночь с 19-го на 20-е число судно остановится в Чайковском, а с 20-го на 21-е в Казани. В Нижний Новгород теплоход вернется 21 июля.

Запустить составной рейс через Казань в Пермь нижегородская компания «Водолет» планировала еще в прошлом году. Но тогда предполагалось, что маршрут пройдет не через Чайковский, а через Сарапул.