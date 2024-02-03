Финляндия решила не открывать границу с Россией

Государственный флаг Финляндии

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Власти Финляндии считают невозможным открытие пропускных пунктов на границе с Россией, так как ситуация там является «очень серьезной и тревожной». Об этом заявил Премьер-министр страны Петтери Орпо в эфире финского телеканала Yle.

По словам политика, за границей на территории РФ «находятся люди, цель которых — нелегально приехать в Финляндию», причем речь идет не о сотнях, а о тысячах нелегальных мигрантов.

«Понятно, что мы не можем отменить закрытие границ, <…> необходимо подготовить меры по борьбе с незаконным пересечением границы, несмотря на ее закрытие», — подчеркнул Орпо.

Контрольно-пропускные пункты на границе с Россией закрыты до 11 февраля, но еще в середине января газета Ilta-Sanomat узнала, что в финском Правительстве решили не возобновлять их работу. «Мы позаботимся, чтобы границу не пришлось открывать даже на короткое время», — заметил тогда один из источников издания.

Всего на границе Финляндии и России насчитывается девять переходов. С начала ноября их начали закрывать (сначала — для велосипедистов) из-за наплыва нелегальных мигрантов. В ночь на 30 ноября оказался закрыт последний, самый северный КПП — «Раджа-Йосеппи». Четырнадцатого декабря два погранперехода были временно открыты, но уже на следующий день их закрыли вновь.