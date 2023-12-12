СМИ: Финляндия откроет крупнейшие КПП на границе с Россией с 14 декабря

Государственный флаг Финляндии

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Власти Финляндии планируют с 14 декабря открыть три крупнейших пропускных пункта на границе с Россией. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat со ссылкой на свои источники.

«Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра», — отмечает издание.

Речь идет о ближайших к Санкт-Петербургу контрольно-пропускных пунктах. До закрытия эти КПП работали круглосуточно, через них пересекало границу наибольшее число людей.

Решение должно быть принято на внеочередном заседании Государственного совета (Правительства Финляндии — прим. Т-и). Оно вступит в силу в ночь со среды на четверг.

В качестве альтернативного варианта рассматривалось открытие закрытых последними КПП в северной части границы, но это создавало бы дополнительные неудобства для имеющих право въехать в Финляндию, отмечает издание.

На границе Финляндии и России насчитывается девять контрольно-пропускных пунктов. С начала ноября их начали закрывать (сначала — для велосипедистов) из-за наплыва нелегальных мигрантов. В ночь на 30 ноября оказался закрыт последний, самый северный КПП — Раджа-Йосеппи.

Если бы финские власти были уверены, что число нелегальных мигрантов будет небольшим, они открыли бы все пограничные пункты на границе с РФ, но у них нет такой уверенности, подчеркивает Ilta-Sanomat.