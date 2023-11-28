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В ночь на 30 ноября Финляндия закроет последний работавший на границе с Россией КПП
Правительство Финляндии решило закрыть в ночь с 29 на 30 ноября пограничный пункт пропуска Раджа-Йосеппи – последний работавший КПП на границе с Россией. Также отмечается, что будет невозможно подать заявления о предоставлении международной защиты ни в каких пунктах пересечения на сухопутной границе между двумя странами.
«Это решение означает, что все пункты пересечения границы на сухопутной границе между Финляндией и Россией будут закрыты до 13 декабря», – сказано в сообщении, опубликованном на сайте финского МВД.
Решение было принято сегодня на внеочередной сессии. На встрече Премьер страны Петтери Орпо утверждал, что Финляндия полна решимости положить конец тому, что Россия использует людей и направляет их к финской границе в суровых зимних условиях.
Напомним, что в ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией, а затем решила перекрыть все остальные, кроме самого северного. По заявлениям властей, это связано с резким ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих из соседней страны.
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