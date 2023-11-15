Финляндия решила уже с 16 ноября закрыть пункты пропуска на границе с Россией

Уже завтра, 16 ноября, власти Финляндии собираются закрыть пропускные пункты на границе с Россией. Об этом пишут издания Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat, ссылаясь на источники.

Сегодня должна была состояться пресс-конференция министра внутренних дел Мари Рантанен с рассказом о запланированных ограничительных мерах, но она была отменена. Причиной стало ухудшение ситуации на границе, из-за которого было решено ужесточить ограничения, отмечают собеседники Helsingin Sanomat.

По информации Ilta-Sanomat, кабинет министров как минимум закроет погранпункты и ограничит движение по границе. «Завтра пройдет, всё уже согласовано», — рассказал один из источников.

Вместе с тем на данный момент неясно, предполагается закрыть все или только часть пунктов пропуска на границе с РФ.

На границе Финляндии и России работают девять контрольно-пропускных пунктов. С 9 ноября три из них из-за наплыва нелегальных мигрантов перестали пускать велосипедистов. Затем началось обсуждение более жестких мер.