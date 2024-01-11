Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля

Правительство Финляндии продлило срок закрытия пропускных пунктов на границе с Россией до 11 февраля, заявила в четверг глава МВД республики Мари Рантанен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все пограничные переходы останутся закрытыми, не считая железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала», — уточнила глава финского ведомства.

Всего на границе Финляндии и России насчитывается девять контрольно-пропускных пунктов. С начала ноября их начали закрывать (сначала — для велосипедистов) из-за наплыва мигрантов. С 30 ноября оказался закрыт последний, самый северный — «Раджа-Йосеппи». 14 декабря два пункта были временно открыты, но уже на следующий день их работа была вновь прекращена. Позже стало известно о том, что Финляндия не планирует открывать никакие из КПП, которые были закрыты 2023 году.