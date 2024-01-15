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Политика 15 января 2024 20:39

Финляндия планирует полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью

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Весной 2024 года Правительство Финляндии планирует полностью запретить сделки с недвижимостью для граждан России. Об этом со ссылкой на главу Минобороны страны Антти Хяккянена сообщает Yle.

По его словам, сейчас ведется разработка документа о полном запрете, а, точнее, поиск «юридических оснований».

Помимо этого, власти страны хотят ужесточить условия для выдачи таких разрешений для физлиц и компаний из стран, не входящих в ЕС и Европейское экономическое пространство. Принять меры тоже планируют весной.

Ранее стало известно, что Правительство Финляндии продлило срок закрытия пропускных пунктов на границе с Россией до 11 февраля.

#финляндия #Недвижимость
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