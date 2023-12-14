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Финляндия решила вновь закрыть все КПП на границе с Россией
Правительство Финляндии решило снова закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом со ссылкой на главу МВД страны Мари Рантанен сообщает телеканал Yle.
Напомним, что сегодня были открыты два крупных КПП — «Ваалимаа» и «Ниирала». Однако позже СМИ сообщили о возможности их повторного закрытия.
Всего на границе Финляндии и России насчитывается девять контрольно-пропускных пунктов. С начала ноября их начали закрывать (сначала — для велосипедистов) из-за наплыва мигрантов. В ночь на 30 ноября оказался закрыт последний, самый северный КПП — «Раджа-Йосеппи».
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