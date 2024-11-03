Минниханов предложил главе AAOIFI провести в РТ конференцию по исламским финансам

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Бахрейн провел встречу с председателем попечительского совета Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) шейхом Ибрагимом бен Халифой аль-Халифой. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы Рустам Минниханов заметил, что у Татарстана налажены хорошие деловые отношения с организацией. Представители AAOIFI регулярно участвуют в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». В рамках последнего мероприятия они провели для участников образовательный курс по исламским финансам.

«Издаваемые вашей организацией стандарты определяют не только нормы, связанные с финансированием и инвестициями, но и общие рамки заключения и исполнения договоров в любой сфере деятельности. В целом, учитывая, что наша республика — пилотный регион по развитию в России партнерского финансирования, дальнейшее сотрудничество с вашей организацией весьма важно для нас, в том числе в части подготовки специалистов и стандартов в сфере исламских финансов», — обратился Раис РТ к председателю попечительского совета AAOIFI.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Стороны также обсудили возможность проведения конференции организации в Татарстане. Шейх Ибрагим бен Халифа аль-Халифа выразил готовность оказать всю необходимую помощь в организации подобного форума.

Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) — одна из самых авторитетных неправительственных организаций, поддерживающих исламские финансовые институты. Ее штаб-квартира находится в Бахрейне. Основной целью работы организации является разработка и утверждение стандартов для исламских банков и финансовых организаций по всему миру.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ранее Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания меморандума между Организацией по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов и Центральным банком РФ. Соглашение подразумевает вступление Банка России в AAOIFI.