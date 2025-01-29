Фаррахов: Популярность исламского банкинга вызвана разделением прибылей и убытков

Рост популярности исламского банкинга в мире обусловлен тем, что он предполагает разделение прибылей и убытков между инвестором и клиентом в равной степени. Об этом заявил депутат Государственной Думы России от Татарстана Айрат Фаррахов в интервью телеканалу «МИР 24».

«В мире на сегодняшний день партнерское финансирование, исламское финансирование значительно большими <...> темпами растет, нежели традиционное финансирование. <...> Потому что оно основано на очень важных и основополагающих принципах», – заметил парламентарий.

«Оно (партнерское финансирование – прим. Т-и) поддерживает человекоцентричность, оно основано на этических принципах, оно основано на очень большой социальной ответственности. Ответственность в первую очередь потому, что и прибыль, и риски убытков разделяются между инвестором и клиентом в равной степени», – подчеркнул Фаррахов.

Кроме того, по словам депутата, при исламском банкинге невозможно усугубление положения должника за счет взятия новых долгов. К тому же, добавил он, партнерское финансирование материально, так как опирается только на реальные активы.

«Оно не может опираться на будущие активы, на вымышленные активы, оно не может опираться на фьючерсы, оно не может продавать урожай, который еще не выращен», – конкретизировал Фаррахов то, что представляется ему важным преимуществом исламского банкинга.

С 1 сентября 2023 года в четырех регионах России – Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане – стартовал эксперимент по исламскому банкингу. РТ лидирует среди регионов по объему сделок, заключенных в рамках партнерского финансирования.