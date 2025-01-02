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В Татарстане число доступных продуктов исламского банкинга превысило 30
В Татарстане количество доступных продуктов исламского банкинга превысило 30 и продолжает расти. Об этом со ссылкой на Гарантийный фонд РТ сообщает РБК-Татарстан.
В частности, в завершившемся 2024 году на рынке появились корпоративные карты, расчетно-кассовое обслуживание, факторинг, доверительное управление, поручительство, лизинг, льготный гарантийный продукт «Даман» и ряд других продуктов.
При этом председатель правления потребительского общества «Ас Салям» Ренат Едиханов ожидает, что в наступившем 2025-м появятся новые финансовые продукты оптового привлечения капитала, будет происходить формирование инфраструктуры рынка партнерского капитала и произойдет массовый выпуск сукук — облигаций, соответствующих требованиям шариата.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что почти половина участников эксперимента по исламскому банкингу зарегистрирована в Татарстане — это 14 организаций из 29. Свои услуги по партнерскому финансированию в республике предлагает 21 компания.
С 1 сентября 2023 года в четырех регионах России — Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане — стартовал эксперимент по исламскому банкингу. РТ лидирует среди регионов по объему сделок, заключенных в рамках партнерского финансирования.
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