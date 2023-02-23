ЕС опять не смог согласовать санкции против России

Послы стран — членов Европейского Союза сегодня в очередной раз не смогли согласовать десятый по счету пакет санкций против России, обсуждение новых ограничений продолжится завтра, 24 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников издания, Польша блокирует принятие санкционного пакета из-за предложенных исключений из запрета на поставки российского синтетического каучука.

По мнению польских дипломатов, исключения настолько велики, что сделают ограничения неэффективными. Другие источники уточнили, что исключения из рестрикций были предложены для Италии при поддержке Германии.

Ранее, 15 февраля, представители ЕС не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций опять-таки из-за споров вокруг синтетического каучука. Позднее, 22 февраля, соглашения не удалось добиться в том числе из-за разногласий по «обязательствам по отчетности».

Вместе с тем агентство констатирует, что из-за позиции Бельгии, Болгарии, Венгрии и Франции Евросоюз пока не будет вводить санкции против госкорпорации «Росатом» и прекращать импорт алмазов.

Европейский Союз в рамках нового пакета ограничительных мер может заставить банки и другие организации отчитываться о находящихся у них и попавших под санкции российских активах. Другие предложения по санкциям касаются иранских компаний, в том числе поставщиков беспилотников и другой военной продукции.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что санкции окажутся направлены против политических и военных лидеров России. Ущерб от десятого пакета предварительно оценивается в 11 млрд евро. Ограничения затронут четыре новых банка, включая Альфа-Банк и Тинькофф.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Решение о ее начале принял Президент РФ Владимир Путин.