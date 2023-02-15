Еврокомиссия оценила ущерб России от десятого пакета санкций в 11 млрд евро

Евросоюз готовится ввести в отношении России очередной пакет санкций на 11 млрд евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В числе прочего, ограничения могут затронуть десятки электронных компонентов, необходимых для российских дронов, ракет и вертолетов.

«Чтобы поддержать давление на Россию, мы предлагаем десятый пакет мер, он содержит новые торговые запреты, новый контроль за экспортом технологий в Россию. Этот пакет, в общей сложности, стоит 11 миллиардов евро», — цитирует ее РИА Новости.

Также в десятый пакет войдет торговое эмбарго к некоторым российским физлицам, добавила фон дер Ляйен.

Напомним, ввести десятый пакет санкций ЕС планирует в годовщину проведения военной спецоперации на Украине – 24 февраля. Попасть под рестрикции могут порядка 130 физлиц и организаций.