Bloomberg: «Семерка» обсуждает санкции против компаний из Китая и Ирана из-за России

Страны «Большой семерки» обсуждают введение санкций против компаний из Ирана, Китая и Северной Кореи, которые подозреваются в предоставлении России компонентов и технологий, имеющих в том числе и военное применение. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Члены „Группы семи“ обсуждают, ввести ли санкции против компаний в Китае, Иране и КНДР, которые, как они считают, предоставляют России компоненты и технологии, могут использоваться в военных целях», — отмечает агентство.

По словам источников, пакет ограничительных мер, направленных против фирм из этих стран, может быть введен к годовщине начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля прошлого года.

При этом санкции разных государств — членов G7 могут оказаться отличными друг от друга, уточнили собеседники издания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Соединенные Штаты хотят ввести 200-процентную пошлину на российский алюминий.