Фон дер Ляйен анонсировала санкции против политических и военных лидеров России

Десятый пакет санкций Европейского Союза против России будет включать рестрикции в отношении российских политиков, военных и журналистов. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Мы готовим десятый пакет санкций. Они будут введены против политических и военных лидеров России. <…> Пакет также включит экспортный бан на 10 млрд евро», — заметила глава Еврокомиссии, выступая перед журналистами на полях саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы также внимательно услышали вас и введем санкции против пропаганды [Президента РФ Владимира] Путина», — подчеркнула фон дер Ляйен, обращаясь к Зеленскому.

Ранее председатель Еврокомиссии обещала, что десятый пакет санкций ЕС «закроет все лазейки» для РФ и «приведет российскую экономику к десятилетиям рецессии».

Ужесточение ограничительных мер к годовщине начала специальной военной операции на Украине анонсировал и канцлер Германии Олаф Шольц.