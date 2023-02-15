Стали известны детали санкций ЕС против Альфа-Банка и Тинькофф Банка

Еврокомиссия предложила странам Европейского Союза исключить еще четыре российских банка, в том числе Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк, из международной межбанковской платежной системы SWIFT. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters, не называя четвертое финансовое учреждение.

Ранее о том, что ЕС в рамках десятого пакета санкций намерен внести ограничения против Альфа-Банка, Росбанка и Тинькофф Банка, а также против российского Фонда национального благосостояния, сообщило агентство Bloomberg.

По информации Reuters, под новые санкции могут попасть поставки резины и асфальта из РФ. На территории Евросоюза под запретом окажется вещание арабской службы телеканала RT.

Кроме того, предполагается усилить ограничения на экспорт в Россию электронных схем и компонентов, тепловизионных камер, тяжелых грузовиков, а также стали и алюминия, применяемых в строительстве, и машин, используемых в промышленных и строительных целях.

Помимо этого, планируется ужесточить контроль над продажей спутниковых данных в Китай, так как они, по словам собеседников агентства, могут оказаться переданы российской стороне.

Запланировано также введение ограничений на работу европейских совместных предприятий с Россией и дополнительных обязательств по отчетности, чтобы лучше отслеживать российские активы в Европе.

Ввести десятый пакет санкций Евросоюз намерен в годовщину начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, — 24 февраля. Попасть под рестрикции могут около 130 физических лиц и организаций. Вероятный ущерб от рестрикций оценивается в 11 млрд евро.