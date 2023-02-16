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ЕС не смог согласовать 10-й пакет санкций из-за ограничений на каучук
Послам ЕС не удалось согласовать новый, 10-й пакет антироссийских санкций из-за попытки ввести ограничения на каучук из РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Politico.
«Одним из спорных моментов остается синтетический каучук, против которого комиссия (ЕК — прим. Т-и) хочет ввести санкции», — отмечает издание со ссылкой на документы.
Идея вызвала позитивный отклик у Польши, однако Италия и ФРГ относятся к ней со скепсисом.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС создается, чтобы помешать обходу ранее введенных ограничений.
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