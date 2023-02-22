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Экономика 22 февраля 2023 19:59

Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против России

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Страны Евросоюза не смогли договориться насчет нового пакета рестрикций против России. Об этом Рейтер рассказали сразу четыре дипломатических источника.

«Дальнейшие переговоры между странами ЕС по согласованию десятого пакета санкций ожидаются в четверг», — сказано в публикации.

По словам источников, не решены несколько вопросов. Позднее было уточнено, что послы ЕС не смогли договориться в том числе по теме каучука и обязательствам по предоставлению данных о российских активах в Европе, передает РИА Новости.

Попытки ввести ограничения на каучук из РФ остаются камнем преткновения. Так, 16 февраля уже сообщалось, что послы не смогли договориться по этой же причине.

#антироссийские санкции
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