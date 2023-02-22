Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против России

Страны Евросоюза не смогли договориться насчет нового пакета рестрикций против России. Об этом Рейтер рассказали сразу четыре дипломатических источника.

«Дальнейшие переговоры между странами ЕС по согласованию десятого пакета санкций ожидаются в четверг», — сказано в публикации.

По словам источников, не решены несколько вопросов. Позднее было уточнено, что послы ЕС не смогли договориться в том числе по теме каучука и обязательствам по предоставлению данных о российских активах в Европе, передает РИА Новости.

Попытки ввести ограничения на каучук из РФ остаются камнем преткновения. Так, 16 февраля уже сообщалось, что послы не смогли договориться по этой же причине.