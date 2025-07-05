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Политика 5 июля 2025 15:38

Эрдоган призвал Россию и Азербайджан к сдержанности

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Эрдоган призвал Россию и Азербайджан к сдержанности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и Азербайджан, отношения между которыми в последнее время ухудшились, к сдержанности.

Турецкий лидер заявил об этом на борту самолета, возвращаясь с прошедшего в Азербайджане саммита Организации экономического сотрудничества, сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган напомнил, что его страна «имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения» с обоими государствами. «Мы внимательно следим за напряженностью и призываем к сдержанности», – подчеркнул он.

«Наше самое большое желание – чтобы произошедшие печальные события не нанесли непоправимого ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном», – добавил Президент Турции.

Ухудшение отношений между Москвой и Баку началось после того, как 28 июня пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщила о задержании нескольких лиц, названных участниками этнической преступной группы. Их подозревают в причастности к убийствам и покушениям на убийство, имевшим место в 2001, 2010 и 2011 годах.

Затем временному поверенному в делах посольства России в Баку Петру Волоковых был выражен протест. По версии азербайджанской стороны, были задержаны девять человек и еще два погибли, а несколько получили травмы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что задержанные в Екатеринбурге – граждане России, хотя и являются выходцами из Азербайджана.

#азербайджан #Турция #Тайип Реджеп Эрдоган
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