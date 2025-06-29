Азербайджан отменил культурные мероприятия, связанные с Россией

Флаг Азербайджана (на площади Государственного флага в Баку)

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В Азербайджане отменили культурные мероприятия, которые планировали провести в стране российские государственные и частные организации. Об этом со ссылкой на азербайджанское Министерство культуры сообщает государственное агентство АзерТАдж.

Речь идет о концертах, фестивалях, спектаклях, выставках и так далее. Купившие билеты могут обратиться в соответствующие пункты продаж и на онлайн-платформы для их возврата, уточнили в Минкультуры.

Причиной отмены связанных с Россией культурных событий ведомство назвало задержание в Екатеринбурге граждан Азербайджана. Действия российских правоохранительных органов власти страны охарактеризовали, в частности, как «акты насилия». В них увидели преследование по «признаку <...> этнической принадлежности» и заявили, что «подобные случаи в последнее время стали систематическими».

Накануне пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области сообщила о задержании нескольких лиц, названных участниками этнической преступной группы. Их подозревают в причастности к убийствам и покушениям на убийство, имевшим место в 2001, 2010 и 2011 годах.

Временному поверенному в делах посольства России в Баку Петру Волоковых был выражен протест. По версии азербайджанской стороны, были задержаны девять человек и еще два погибли, а несколько получили травмы, отмечал ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержанные в Екатеринбурге – граждане России, хотя и являются выходцами из Азербайджана.