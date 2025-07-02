«С уважением наблюдаю»: как Эрдоган оценил дипломатию Минниханова в исламском мире

Рустам Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Это первая личная встреча лидеров после саммита стран БРИКС в Казани. О чем говорили стороны, история встреч лидеров Татарстана и Турции – в материале «Татар-информа».





Рустам Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в рамках двухдневного рабочего визита в Анкару

Фото: rais.tatarstan.ru

Эрдоган: «Рад был посетить Казань на саммите БРИКС»

Рустам Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в рамках двухдневного рабочего визита Раиса Татарстана в Анкару. Напомним, что турецкий лидер приезжал в Казань в октябре 2024 года на саммит стран БРИКС. Причем Минниханов лично встречал Эрдогана в аэропорту с чак-чаком и с подлинным татарстанским гостеприимством.

Президент Турции с теплотой вспомнил свой визит в столицу Татарстана. Отметим, что сегодня состоялась первая личная встреча Минниханова и Эрдогана со времен саммита стран БРИКС в Казани.

«Рад был посетить Казань на саммите БРИКС», – сказал Эрдоган сегодня Минниханову.

Впервые турецкий лидер побывал в столице Татарстане еще в 2011 году, будучи главой правительства Турецкой Республики. До саммита БРИКС стороны встречались еще три раза (2016, 2018, 2021). Примечательно, что Рустам Минниханов был приглашен на инаугурацию Эрдогана в 2018 году.

Сегодняшняя встреча Минниханова с Эрдоганом не стояла в планах рабочей поездки татарстанского лидера в Анкару. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Было так. Пока Раис республики проводил встречи с министрами, президенту Турции доложили, что в Анкаре с рабочей поездкой находится Рустам Минниханов. Реджеп Эрдоган, узнав о его визите, пригласил Рустама Минниханова на встречу», – написала она.

Эрдоган выделил вклад Минниханова в развитие отношений России с исламскими странами

На сегодняшней встрече сторон турецкий лидер дал понять, что в курсе текущих казанских дел, рассказав о докладе коллег о прошедшем в столице Татарстана Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Турция традиционно была представлена весомой делегацией на деловом мероприятии.

В целом Эрдоган высоко отметил вклад Рустама Минниханова и Татарстана в дипломатические отношения России с исламским миром.

«Вы проводите большую и важную работу по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». С большим уважением наблюдаю и хочу отметить Ваши усилия и вклад в развитие отношений России со странами исламского мира», – подчеркнул президент Турецкой Республики.

Стороны обсудили перспективы увеличения товарооборота между Турцией и Татарстаном Фото: rais.tatarstan.ru

20 лет сотрудничества России со странами ОИС и доля Татарстана в инвестициях Турции в РФ

Также Эрдоган подчеркнул, что более 25% всех инвестиций Турции в Россию приходится на Татарстан. Рустам Минниханов поблагодарил президента Турции за внимание Анкары к развитию сотрудничества между регионами.

Как следствие вышесказанного, стороны обсудили сегодня перспективы увеличения товарооборота между Турцией и Татарстаном. Сегодня он составляет порядка 5,3 миллиарда долларов. Реджеп Эрдоган обратился к Рустаму Минниханову с предложением продолжать поддержку совместных татарстано-турецких проектов.

Говоря о работе Рустама Минниханова на посту Председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», уместно напомнить, что Раис Татарстана открыл эту неделю, дав интервью пресс-службе Раиса РТ по теме 20-летия присоединения России к Организации исламского сотрудничества (ОИС) в качестве наблюдателя.

В интервью татарстанский лидер обозначил приоритеты Татарстана в сотрудничестве с организацией, рассказал о росте товарооборота, ключевых инициативах и новых проектах республики со странами ОИС. Отдельно Минниханов выделил значимость опыта Татарстана для мира и исламских стран.

«Совместное мирное проживание и сотрудничество в течение многих веков мусульман и православных, а также представителей других религий на нашей земле стало хорошей возможностью для диалога и обмена опытом. Татарстан активно выступал за расширение международных связей России с мусульманским миром, подчеркивая важность межрелигиозного мира и стабильности», — отметил Минниханов.

Напомним, что Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» была создана в 2006 году. В числе ее первых сопредседателей – первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и государственный деятель Евгений Примаков. С 2014 года Группу возглавляет сам Минниханов по поручению Президента России Владимира Путина.

Раис Татарстана встретился с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мехметом Фатихом Каджиром Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан выступает эффективным связующим звеном между Россией и Турцией

Между тем Минниханов прибыл в Анкару накануне для проведения и других деловых встреч. Так, он встретился с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мехметом Фатихом Каджиром.

«Татарстан выступает эффективным связующим звеном между нашими странами. Этому способствуют активный обмен делегациями и налаженные контакты с руководством Турецкой Республики», – отметил Минниханов в ходе встречи.

Татарстанский лидер также выделил эффективную работу Генерального консульства и торговых атташе Турции в Казани и Полномочного представительства Татарстана в Стамбуле. И подчеркнул важность прямого авиасообщения. Турция – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, резюмировал Раис РТ.

«Компании Вашей страны инвестировали в нашу республику порядка двух миллиардов долларов. У нас успешно работают турецкие заводы», – сказал татарстанский лидер.

Министр торговли Турции поблагодарил Рустама Минниханова за личную активную позицию в укреплении экономических связей.

С министром торговли Турецкой Республики Омером Болатом Рустам Минниханов обсудил реализацию крупных турецких проектов в Татарстане Фото: rais.tatarstan.ru

Какие есть резервы для роста товарооборота между Татарстаном и Турцией

Тема реализации крупных турецких проектов в Татарстане стала предметом обсуждения на встрече Раиса республики с министром торговли Турецкой Республики Омером Болатом.

«Ряд ведущих компаний Турции реализуют в Татарстане крупные проекты. Все они успешны благодаря поддержке руководства двух стран и лично президентов. Именно их настрой на укрепление экономического сотрудничества дает возможность регионам воплощать серьезные проекты», – отметил Рустам Минниханов.

Говоря о росте товарооборота между Турцией и Татарстаном, стороны отметили, что есть хорошие резервы в таких отраслях, как автомобильная промышленность и автокомпоненты, станкостроение и металлообработка, сельское хозяйство и пищевая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение.

Кроме того, Минниханов провел переговоры с председателем Комиссии по промышленности, торговле, энергетике, природным ресурсам, информации и технологиям Великого национального собрания Турции Мустафой Варанком и заместителем председателя партии справедливости и развития, членом Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Нихатом Зейбекджи.

Также Рустам Минниханов провел переговоры с Мустафой Варанком и Нихатом Зейбекджи Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов подчеркнул, что участие турецкого представителя в Группе способствует укреплению связей между мусульманскими странами, учитывая значимый вес Турции в исламском мире.

Татарстанский лидер отметил, что в условиях текущей геополитической напряженности республика придает особое значение дальнейшему развитию торгово-экономических связей с Турцией.