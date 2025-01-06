Алиев потребовал наказания виновных в крушении самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных в гибели разбившегося в казахстанском Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Он заявил об этом на встрече с членами семей погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками, передает РИА Новости.

«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации», — подчеркнул политик.

«И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — пояснил Алиев свою позицию.

Азербайджанский лидер также уточнил, что в настоящее время организована расшифровка черных ящиков. «Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна», — добавил он, выразив уверенность, что это станет важным моментом процесса расследования авиакатастрофы и наказания виновных в ней.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, разбился в казахстанском городе Актау днем 25 декабря. Из находившихся на борту 67 человек, в том числе пятерых членов экипажа, погибли 38. Среди пассажиров были 16 граждан РФ, семь из них погибли.

В Росавиации сначала назвали причиной авиакатастрофы столкновение с птицами. Выжившие пассажиры сообщили о взрыве, случившемся во время полета. В Управлении здравоохранения Мангистауской области заявили, что на борту взорвался кислородный баллон.

Позднее руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что Embraer 190 не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», введенного из-за атак украинских беспилотников. Вместе с тем в AZAL в тот же день заявили, что крушение самолета произошло из-за «физического и технического внешнего вмешательства». Затем Президент РФ Владимир Путин принес извинения Ильхаму Алиеву за трагический инцидент.