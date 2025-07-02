МИД РФ рекомендует россиянам учитывать ситуацию при поездках в Азербайджан

Россиянам стоит учитывать сегодняшнюю ситуацию при посещении Азербайджана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Гражданам, находящимся в Азербайджане или рассматривающим возможность поездки, необходимо тщательно учитывать текущую обстановку», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что ведомство продолжит информировать граждан по мере поступления новых данных.

Напомним, на днях шестерых участников этнической организованной преступной группы задержали в Екатеринбурге по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах. Действия российских правоохранительных органов власти Азербайджана охарактеризовали, в частности, как «акты насилия». В них увидели преследование по «признаку <...> этнической принадлежности» и заявили, что «подобные случаи в последнее время стали систематическими».

30 июня МВД Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Позднее в министерстве сообщили о задержании нескольких человек в офисе агентства, в том числе главы «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По данным СМИ, россияне обвиняются в транзите наркотиков из Ирана, их обороте через интернет и кибермошенничестве.

Во вторник посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев был вызван в МИД РФ, где ему была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов.