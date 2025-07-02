В Азербайджане послу РФ изложили претензии к политике Москвы

Посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова вызвали в Министерство иностранных дел этого южнокавказского государства, где выразили протест из-за «недружественных действий и шагов, нанесших ущерб отношениям между двумя странами». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в МИД Азербайджана заявили дипломату об обеспокоенности «противоправными действиями», приведшими к гибели двоих и ранению еще нескольких граждан страны при задержаниях в Екатеринбурге 27 июня.

Кроме того, в ведомстве пожаловались на «проявления этнической нетерпимости в связи с рейдами» в российских СМИ и назвали недопустимым «использование в отношении азербайджанцев выражений типа «этническая преступная группировка».

При этом возражения российской стороны относительно мер, принятых в отношении издания «Sputnik Азербайджан», в министерстве сочли «необоснованными».

Помимо этого, в МИД указали на «непринятие необходимых адекватных мер и попытки искажения реальной ситуации» после крушения самолета Azerbaijan Airlines в конце прошлого года, а также на организацию «дезинформационной кампании».

Ранее, 30 июня, посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев был вызван в МИД РФ из-за недружественных действий Баку, включая и задержание российских журналистов.

Ухудшение отношений между Москвой и Баку началось после того, как 28 июня пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщила о задержании нескольких лиц, названных участниками этнической преступной группы. Их подозревают в причастности к убийствам и покушениям на убийство, имевшим место в 2001, 2010 и 2011 годах.

Затем временному поверенному в делах посольства России в Баку Петру Волоковых был выражен протест. По версии азербайджанской стороны, были задержаны девять человек и еще два погибли, а несколько получили травмы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что задержанные в Екатеринбурге – граждане России, хотя и являются выходцами из Азербайджана.