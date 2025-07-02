Посольство РФ в Баку заявило о жалобах россиян на проверки документов

Находящиеся на территории Азербайджана граждане России массово жалуются на проверки документов людьми в гражданском, некоторые сообщают о случаях применения физического насилия. Об этом заявили в посольстве РФ в Баку.

«<...> за последние сутки в посольство поступило множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в том числе с целью туризма. Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы», – сказано, в частности, в сообщении дипмиссии.

«По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие», – добавили в посольстве. Кроме того, там подтвердили задержание в Азербайджане российских журналистов и «группы граждан» РФ.

При этом, по информации посольства, ответа от азербайджанской стороны на ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам не последовало.

В диппредставительстве также попросили россиян, находящихся на территории Азербайджана, сообщать о всех подобных случаях по телефону экстренной связи посольства: +994-50-270-26-59.

Ухудшение отношений между Москвой и Баку началось после того, как 28 июня пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщила о задержании нескольких лиц, названных участниками этнической преступной группы. Их подозревают в причастности к убийствам и покушениям на убийство, имевшим место в 2001, 2010 и 2011 годах.

Затем временному поверенному в делах посольства России в Баку Петру Волоковых был выражен протест. По версии азербайджанской стороны, были задержаны девять человек и еще два погибли, а несколько получили травмы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что задержанные в Екатеринбурге – граждане России, хотя и являются выходцами из Азербайджана.