Эпидемиолог рассказала об итогах работы с «омикроном» российских специалистов в ЮАР

Переболевшие Covid-19 и вакцинированные от него составляют от 15 до 20% от общего числа заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Об этом на основе данных, полученных в ЮАР, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью телеканалу RT.

«И те, кто переболел коронавирусом раньше, и те, кто был вакцинирован, все эти пациенты переносят коронавирус штамма „омикрон“ легко, в амбулаторных условиях. Известен даже примерный процент таких пациентов от общего числа заболевших, это около 15–20%», — объяснила специалист.

Кроме того, эпидемиолог обратила внимание на то, среди вакцинированных тяжелых случаев не было даже у людей с серьезными хроническими заболеваниями.

По мнению Пшеничной, полученные в ЮАР результаты из-за разнообразия используемых в этой стране препаратов можно распространить и на российские вакцины.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. ВОЗ сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

О связанных с омикрон-штаммом рисках ИА «Татар-информ» рассказал профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. Президент РФ Владимир Путин убежден в эффективности отечественной вакцины «Спутник V» против нового штамма.