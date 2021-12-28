«В январе нас может накрыть волна “омикрона”»: профессор КФУ о новом штамме коронавируса

Чем опасен омикрон-штамм коронавируса? Стоит ли ожидать нового всплеска заболеваемости, связанного с «омикроном», и если да, то когда он наиболее вероятен? Защищают ли вакцины от нового штамма? На эти вопросы ИА «Татар-информ» ответил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Альберт Ризванов: «"Омикрон" оказался более заразным, чем "дельта" – индийский штамм, – в несколько раз» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Насколько опасен омикрон-штамм?

– «Омикрон» оказался более заразным, чем «дельта» – индийский штамм, – в несколько раз. Он лучше передается от человека к человеку. Дополнительную опасность представляют мутации в S-белке – это шиповидный белок, это корона коронавируса. Через этот белок вирус узнает клетки человека и проникает в него.

Так вот, иммунитет, который выработался у переболевших людей или у людей, которые получили вакцину от коронавируса, этот иммунитет хуже узнает новый штамм, он будет хуже защищать от этого штамма.

В связи с тем, что этот штамм более заразный и он лучше научился избегать действия иммунитета, скорее всего, в ближайшее время мы получим еще одну волну коронавирусной инфекции.

«Штамм лучше научился избегать действия иммунитета, скорее всего, в ближайшее время мы получим еще одну волну коронавирусной инфекции» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Определенный оптимизм вызывает тот факт, что «омикрон», по-видимому, вызывает более легкое течение заболевания. Есть пока сообщения в медицинском сообществе, в СМИ, что смертность и количество тяжелых случаев при «омикроне» меньше.

Но здесь мы условно меняем шило на мыло – с одной стороны, вроде как менее патогенен, с другой стороны, гораздо более заразен, а значит, вероятно, что люди будут болеть повторно. Но те, кто переболел до этого, и особенно те, кто вакцинировался, скорее всего, будут болеть бессимптомно либо в легкой форме.

«Есть пока сообщения в медицинском сообществе, в СМИ, что смертность при "омикроне" меньше» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

– Когда ждать новую волну?

– Я думаю, что уже в январе мы будем иметь серьезный пик заболеваемости, вызванный именно «омикроном». Если смотреть по динамике распространения «омикрона» в Африке – там, где он первоначально был обнаружен, – то там уже более 70% случаев связано с «омикроном». В других странах, таких как, например, Великобритания, тоже уже есть сообщения, что более 70 случаев новых заражений связаны с «омикроном».

В России пока эти случаи носят относительно единичный характер, но уже однозначно более 3% всех случаев в России вызваны «омикроном». Но с учетом высокой заразности этого штамма я думаю, что уже в ближайшие недели мы получим всплеск заболеваемости. Более того, в новогодние праздники, которые у нас на носу, люди будут ходить в гости друг к другу, на корпоративы, и это дополнительный фактор риска для подъема заболеваемости.



– Он вытеснит «дельту» или штаммы будут циркулировать параллельно?

– Судя по всему, он практически вытеснит «дельту». Просто глядя на динамику, как «дельта» в свое время вытесняла «альфу», а с учетом того, что «омикрон» еще более заразен, чем «дельта», то, скорее всего, будет практически полное вытеснение.

Да, есть опасения, что, возможно, люди будут болеть двумя штаммами одновременно, но на самом деле это больше теоретическая опасность. На практике количество случаев заражения сразу двумя штаммами будет небольшим – можно сказать, на уровне статистической погрешности. А вот если человек переболел каким-то заболеванием, в том числе коронавирусной инфекцией, после того, как он выздоровел, его организм ослаблен, в этот момент он может получить повторное заражение «омикроном».

«Единственное, как мы можем бороться с этим, – это вакцинация и ревакцинация» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Единственное, как мы можем бороться с этим, – это вакцинация и ревакцинация. То есть если вы привились более шести месяцев назад, то сейчас самое время пройти ревакцинацию. Я, например, переболел коронавирусом в 2020 году, летом 2021 года ревакцинировался «КовиВаком», в ноябре и декабре прошел полный курс ревакцинации «Спутником V», то есть даже не «Спутником Лайт» (это первый компонент «Спутника V»), а получил два укола – все прошло замечательно, никаких побочных эффектов, только небольшая болезненность в месте укола. Но зато теперь я уверен, что сделал все возможное, чтобы подготовиться к этой новой волне коронавируса.

– Смогут ли вакцины защитить от «омикрона»?

– По данным международных исследований, к сожалению, вакцина не способна полностью защитить от «омикрона». То есть, например, вакцины фирм Pfizer и Moderna после двух инъекций через шесть месяцев оказывали только минимальное защитное действие от заражения «омикроном», я не говорю о тяжести течения заболевания, а именно о заражении.

Бустерная вакцинация (ревакцинация) позволяет повысить уровень защиты и от «омикрона» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Но третий укол, бустерная вакцинация (ревакцинация), она позволяла повысить уровень защиты и от «омикрона». Но даже если существующие вакцины не защищают на сто процентов от коронавирусной инфекции и «омикрона» в частности, то они, судя по первым данным, защищают от тяжелого течения заболевания и от смертности от «омикрона». Поэтому большинство людей, которые сейчас болеют коронавирусом, болеют «омикроном», – это все-таки непривитые.