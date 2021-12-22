Группа российских ученых завершила в ЮАР изучение нового омикрон-штамма

Группа ученых из России завершила работу в ЮАР по изучению штамма «омикрон», совместно заявили Минздрав ЮАР и Роспотребнадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С российской стороны в Миссии приняло участие 20 ведущих ученых и экспертов Роспотребнадзора и Минздрава России, включая представителей Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Российского НИПЧИ „Микроб“ Роспотребнадзора, ГНЦ вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора, Волгоградского НИПЧИ Роспотребнадзора и др.», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Российско-южноафриканская научная миссия прошла с 13 по 22 декабря по результатам договоренностей президентов России и ЮАР. Ученые изучали клинико-эпидемиологические особенности новой коронавирусной инфекции, которые вызываются генетическим вариантом «омикрон».

В ходе работы миссии было организовано три рабочие группы — эпидемиологическая, вирусологическая и клиническая. Консультации прошли «в духе открытости, научного интереса» и были нацелены на развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в борьбе с инфекционными заболеваниями в рамках БРИКС, заявили стороны.

Российские ученые в свою очередь поделились опытом борьбы с Covid-19, организацией эпидемиологического мониторинга, а также оценкой иммунного статуса зараженных и вакцинированных. Стороны договорились активно обмениваться результатами исследований в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА «Татар-информ сообщало, что штамм «омикрон» может стать возможным спасением от пандемии.