Путин поручил регионам проконтролировать соблюдение ограничений по Covid-19

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов лично проконтролировать введение ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, а также не упускать из виду темпы вакцинации. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (Covid-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — говорится в списке поручений.

Доложить о ситуации необходимо до 30 ноября 2021 года.

21 ноября российский лидер рассказал о том, что прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник Лайт». А позднее сделал назальную вакцину от новой коронавирусной инфекции.