Эмбарго Запада на нефть из РФ и потолок цен вступили в силу

Потолок цен на нефть российского производства в 60 долларов за баррель, поддержанный странами «Большой семерки», Австралией и государствами Европейского Союза (так называемой «Коалицией по ограничению цен»), а также европейское эмбарго на поставки сырой нефти из РФ по морю начали действовать сегодня, 5 декабря.

Компаниям США, Евросоюза и Великобритании теперь запрещено оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня. При этом от требования соблюдать ценовой потолок освобождена Венгрия. Предусмотрены и некоторые другие исключения, касающиеся не только стран ЕС.

В дальнейшем ценовой максимум будет пересматриваться, впервые это будет сделано в январе будущего года. В решении Евросоюза говорится, что «предельная цена должна быть как минимум на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты».

Эмбарго на поставки нефтепродуктов из РФ морским путем должно вступить в силу через два месяца, 5 февраля 2023 года. Перед этим участники коалиции еще должны согласовать максимум цен на них.

Ранее в Кремле заявляли, что при введении потолка цен на нефть Россия прекратит ее поставки в страны, которые согласятся с таким решением. Сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин уже готовит указ о запрете продажи нефти на этот случай. Позднее вице-премьер Александр Новак заявил, что российские власти отказываются от продажи нефти по условиям ценового потолка.

По оценке ведущего аналитика «Финама» Александра Потавина, Россия может сама перевезти 80% перенаправленной из Европы нефти. СМИ писали о создании «теневого флота» танкеров для обхода эмбарго.