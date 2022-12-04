Евросоюз опубликовал решение о введении потолка цен на нефть из РФ в 60 долларов

Европейский Союз опубликовал согласованное ранее решение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель в официальном журнале ЕС.

«Для достижения целей ограничения цен, включая способность снижать доходы России от продажи нефти, предельная цена должна быть как минимум на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных Международным энергетическим агентством», — сказано в документе.

Решение об ограничении стоимости нефти из РФ вступит в силу на следующий день после его публикации — то есть завтра, 5 декабря. Тогда же начнет действовать предусмотренное шестым пакетом санкций ЕС эмбарго на поставки российской сырой нефти по морю.

Затем Коалиция по ограничению цен, включающая помимо государств ЕС страны «Большой семерки» и Австралию, намерено согласовать допустимый максимум цен и на нефтепродукты из России. Это необходимо сделать до 5 февраля 2023 года, когда начнет эмбарго затронет и их поставки.

Из решения Евросоюза следует, что механизм потолка цен, будет пересматриваться каждые два месяца — начиная с середины января будущего года. При этом должны будут учитываться эффективность реализации меры, присоединение других государств к механизму или «неофициальное согласование» с предельной ценой, потенциальное воздействие на ЕС и изменения на рынке, в том числе — «возможные потрясения».

В прошлом в Кремле заявляли, что при введении потолка на нефть Россия прекратит ее поставки. Сообщалось что Президент РФ Владимир Путин уже готовит указ о запрете продажи нефти на этот случай.