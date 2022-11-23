Минфин США разрешил оплачивать поставки российской нефти в некоторые страны ЕС

Соединенные Штаты после введения потолка цен на нефть из России разрешат проводить транзакции, связанные с ее поставками в Болгарию и Хорватию, а также в не имеющие выхода к морю страны Европейского Союза. Это следует из опубликованной генеральной лицензии американского Министерства финансов.

«Все [финансовые] операции, <...> связанные с импортом сырой нефти [из России] в Болгарию, Хорватию или государства-члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю, разрешены», — отмечается в документе.

При этом в лицензии подчеркивается, что введение максимальной цены на российскую нефть не приведет к отмене установленного ранее запрета на ее ввоз в США.

В другой генеральной лицензии американского Минфина вместе с тем говорится, что требование использовать потолок цен на нефть из РФ не будет применяться к случаям ее существенной переработки за пределами страны.

Помимо прочего, ограничительные меры не затронут действия, которые необходимы «для реагирования на чрезвычайные ситуации на судах». Речь идет об обеспечении здоровья или безопасности команды, защите окружающей среды, «включая безопасную стоянку в доке или якорную стоянку», срочном ремонте и спасательных операциях.

Сам потолок цен будет установлен после технических учений. При «вынужденных или неумышленных» закупках российской нефти по цене выше максимума США должны будут выдать специальную лицензию, разрешающую такие сделки.

Ранее стало известно, что США и их союзники могут согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60–70 долларов за баррель. Об установлении ценового лимита может быть объявлено уже сегодня, 23 ноября. Впрочем, Европейский Союз предложил предусмотреть переходный период до введения потолка цен.