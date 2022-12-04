Новак: Россия вводит запрет на торговлю нефтью по ценовому потолку

Россия отказывается от продажи нефти по условиям ценового потолка. Вести торговлю на таких условиях РФ не будет даже в том случае, если для этого придется сократить добычу нефти, заявил вице-премьер России Александр Новак. Введение ограничения на стоимость нефти он назвал неприемлемым и противоречащим правилам рынка и ВТО, отметив, что в будущем оно может распространиться и на другие сферы.

«Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу. <…> Хочу еще раз подчеркнуть, наша позиция неизменна, об этом говорил еще президент Российской Федерации. Неоднократно правительство говорило о том, что этот инструмент нерыночный, неэффективный, вмешивающийся в рыночные инструменты, противоречит всем правилам того же ВТО», – приводит его слова ТАСС.

По словам Новака, Кабмин РФ подготовит механизм, запрещающий торговлю на условии ценового потолка на нефть. Введен он будет независимо от того, какой уровень цен будет установлен, подчеркнул вице-премьер.

Вмешательство в торговлю на нефтяном рынке может привести механизм, запрещающий торговлю на условии ценового потолка на нефть, подчеркнул Новак. «Оно может коснуться не только нефти но и других продуктов, которые есть на рынке, коснуться не только России, но и других стран», – добавил он.

Напомним, страны ЕС согласовали на этой неделе регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель.

Помимо этого, завтра, 5 декабря, вступит в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в страны ЕС. Компаниям США, ЕС и Британии будет запрещено оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении танкеров, перевозящих нефть из России по цене выше согласованного уровня.